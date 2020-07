Konec superhrubé mzdy se zřejmě blíží. Babiš uvažuje i o rušení odvodů na sociální pojištění

„Podpoříme jakoukoliv variantu, která povede ke snížení zdanění práce zaměstnanců. Vláda periodicky říká, že to zruší, že to nezruší, dokud ten návrh neuvidím, tak neuvěřím,“ konstatuje místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Se zrušením superhrubé mzdy se má totiž snížit daň z příjmů na 19 procent. Tím by zaměstnancům měly vzrůst čisté výplaty. Například ti s příjmem 20 tisíc by mohli ušetřit 220 korun za měsíc, ti s 50 tisíci přes pět set.

„Pomáhá se živnostníkům a já bych chtěla, aby vláda pomáhala taky zaměstnancům, takže máme dohodu,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Budeme to téma řešit v souladu s rozpočtem a příprava na rozpočet začne v srpnu,“ upřesnila ministryně financí Schillerová.

O konci superhrubé mzdy jednala koaliční rada už v lednu, vládní strany tehdy ale téma přerušily . „Sociální demokracie nebude soutěžit s pravicí o to, kdo dřív sníží daně a oslabí stát,“ řekl k tomu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Je to priorita, ale samozřejmě, za určitých podmínek,“ uvedl místopředseda hnutí a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

V rozhovoru pro Českou televizi totiž taky řekl, že uvažuje o možnosti úplného zrušení sociálních odvodů pro zaměstnance, což by podle něj znamenalo výpadek 80 miliard korun ze státního rozpočtu.

„Určitě budu prosazovat, aby zrušení superhrubé mzdy nebylo jen podle programového prohlášení vlády, ale aby to bylo ambicióznější,“ uvedl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Od svého zaměstnavatele dostanou zaměstnanci na účet čistou mzdu, která se od té hrubé výrazně liší, a to až o desítky procent. Pokud je hrubá mzda například 30 tisíc korun, 4,5 % z ní tvoří zdravotní pojištění a 6,5 % sociální pojištění, které platí zaměstnanec.

„Se snížením sociálního pojištění počítáme, za podmínky, že bude provedena důchodová reforma. Je potřeba ten rozdíl, co bude chybět, pokrýt z jiných zdrojů,“ řekla k tomu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Českou televizi avizoval, že chce jít ještě dál a zaměstnancům třeba snížit nebo úplně zrušit odvody na sociální pojištění. „Pro fyzické osoby, tím pádem by lidem zůstaly v peněženkách slušné peníze,“ prohlásil Babiš s tím, že se to musí ještě ale prodiskutovat v NERVu a v koalici.

Snížení odvodů by uvítali i komunisté nebo ODS, úplné zrušení si ale i kvůli výpadku z rozpočtu představit neumí. Stejně jako ministryně financí.

„Pan premiér se vždy o těch věcech baví a řešili bychom je. Je několik cest, ale žádná taková, kde by bylo zrušení odvodů, na stole není,“ uvedla Schillerová.

„Zrušení… to bych byla docela překvapená, ale konzultovalo se, že by mohlo být snížení, my jsme pro snížení,“ řekla předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) tomu, že by vláda chtěla rušit sociální odvody zaměstnanců, moc nevěří, i když obecně je podle něho v Česku problém vysokých sociálních odvodů.

Možné změny sociálních odvodů i zrušení superhrubé mzdy má koalice projednávat během léta, a to společně s přípravou státního rozpočtu na příští rok.