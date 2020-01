Superhrubou mzdu zrušíme a musíme zrušit, zní z ANO i po odkladu vládního rozhodnutí

„Superhrubá mzda je absolutní fenomén, nikde v Evropě ani ve světě neexistuje. Kde vezmeme peníze? To je věc, proč se to zastavilo. Musíme opatrně,“ řekl ve vysílání ČT24 poslanec Jan Volný (za ANO).

O superhrubé mzdě rokovaly špičky vládní koalice v úterý, jasné slovo ale odložily až na březen, kdy se má jednat o rozpočtu na příští rok. „Máme analýzu různých dopadů a podle některých informací dochází i k navýšení daní. To nechceme,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš (ANO).

Jak doplnila ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO), po zrušení by se zavedla daň 19 procent oproti současným 20,1 procentům (u zaměstnanců). Šéfka státní kasy se ale současně obává, že OSVČ by daň vzrostla – z 15 na 19 procent. Celkový výpadek ve státním rozpočtu by se pak měl pohybovat mezi 25 a 33 miliardami, a to si nepřeje koaliční ČSSD, byť rušení podporuje.