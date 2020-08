Vláda chystá největší reformu platů za třináct let. Pracujícím by výrazně klesly daně

Třeba pracovník s platem 36 tisíc hrubého by měsíčně ušetřil přes osmnáct set, manažer s příjmem 80 tisíc pak čtyři tisícovky. Naopak třeba zaměstnanci s platem 21 tisíc by zůstala navíc tisícovka.

Například Evžen Kiecka pracuje v severomoravské strojírenské firmě Anaj Czech jako údržbář. Měsíčně si vydělá 30 tisíc hrubého, na účet mu pak přijde necelých 23 tisíc čistého. „Já si myslim, že daně jsou dost vysoké. V některých státech jsou nižší. A výdělky jsou tam potom odpovídající,“ míní. V případě zrušení superhrubé mzdy a ponechání daňové sazby by mu vzrostla čistá výplata o patnáct stovek. „Využil bych to na cestování,“ dodává.

„Budeme chtít v podstatě dostat maximum, aby to zkrátka lidé viděli a aby se samozřejmě nebáli peníze utrácet,“ konstatuje premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ideální rozsah by podle něho byl patnáct procent. „Takže totální zrušení superhrubé mzdy, to bych chtěl prosadit, o tom mluvím s paní ministryní,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš tak hodlá prosadit nejradikálnější způsob zrušení superhrubé mzdy, 15procentní daň by se počítala jen ze mzdy hrubé. „To dává samozřejmě logiku, ale musím jako ministryně financí upozornit na to, že to znamená velký rozpočtový dopad, je to částka zhruba kolem 90 miliard,“ říká vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Pomáhá se pouze živnostníkům a já bych chtěla, aby vláda pomáhala také zaměstnancům. Takže máme dohodu, že během několika příštích týdnů paní ministryně navrhne zrušení supehrubé mzdy,“ konstatuje ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Babišův plán by ve sněmovně zřejmě prošel hladce

„Pokud pan premiér podpoří náš návrh a s ním i hnutí ANO na snížení daně na patnáct procent z hrubé mzdy, což znamená pro představu pro každého zaměstnance asi sedm procent čistého každý měsíc, tak to je výborná zpráva pro daňové poplatníky,“ říká k tomu předseda poslaneckého klubu a 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Podle poslance a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je plán reálný, pokud bude vůle. „Jenom připomínám, že v roce 2015 už to bylo na stole, blokoval to tehdejší ministr financí Andrej Babiš,“ uvedl.

Zrušení superhrubé mzdy si vládní koalice napsala do programového prohlášení. Na konkrétní podobě se už pokusila několikrát dohodnout. Zatím se jí to ale nepodařilo.

„Vláda periodicky říká, že to zruší nebo nezruší, to je asi počtvrté během volebního odbobí, kdy udělali nějakou otočku. Takže dokud neuvidím návrh, tak neuvěřím,“ připomíná místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

„Otázkou je, jak by si poradila vláda s výpadkem ve státním rozpočtu,“ říká místopředsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová.

Koalice chce návrh prosadit už od 1. ledna. Podnikatelé požadují, aby vláda o takto zásadní změně rozhodla co nejdřív. Budou totiž muset upravit své účetní systémy. „Odhaduji, že softwarová firma, která nám dodává účetní program, by to zvládla za dva měsíce,“ míní majitel firmy Anaj Czech Vavřinec Pečínka.

S konkrétním návrhem plánuje přijít kabinet do sněmovny v září.