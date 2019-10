Třicet let ikonických značek. Jedny revoluci přežily, jiné se zrodily a své místo si drží dál

Z pivovaru, který byl „po smrti“, vyrostla známá značka

Pivovar Bernard je pak zase ukázkou povedené privatizace, kdy z krachující společnosti vznikla známá značka. „Pivovar jsme vydražili a dražba byla víc než nevýhodná, protože ze zůstatkové hodnoty devíti a půl milionu to vyběhlo až na 52 000 000 korun,“ přibližuje majitel rodinného pivovaru Bernard Stanislav Bernard.

Jak to dokázal? Hlavní motivací byla vůle využít možnosti nové doby. „Měli jsme chuť něco dělat, přišla svoboda. Do té doby jsme nemohli nic, tak jsme zkusili něco dát dohromady,“ vysvětluje. A hned následovalo období, kdy se to podařilo vydražit. „Ale pak byl problém sehnat úvěr, to byl měsíc neuvěřitelných nervů,“ vypráví Bernard.

Šestadvacátého října 1991 tak Bernard s Josefem Vávrou a Rudolfem Šmejkalem vydražili zkrachovalý humpolecký pivovar v malé privatizaci s cílem vybudovat podnik, který bude nejenom vařit poctivé české pivo, ale „bude mít i svůj názor“.

Prvních deset let po privatizaci, kdy pivovar byl vydražen za pětinásobek účetní hodnoty a technologicky byl po smrti, bojoval doslova o přežití. Sám Bernard dnes mluví o jízdě nahoru a dolů.

„Pořád jsem měl pocit, že stojím na úpatí Mount Everestu a že to jsou ty problémy. Pak jsem ale zjistil, že to, co mě naplňovalo, byla svoboda. A naplňovalo nás vymýšlení těch řešení, která se tvořila za pochodu a denně xkrát, ale pořád jsem měl pocit, že i když jsme kousek povylezli, tak je hora obrovsky vysoká,“ vypráví Bernard.

Od roku 2000 pivovar působí jako akciová společnost a v červenci 2001 do ní jako strategický partner vstoupil pivovar Duvel Moortgat z Belgického království, který získal padesátiprocentní podíl. Českými majiteli jsou s pětadvacetiprocentními podíly Josef Vávra… a dál Stanislav Bernard.