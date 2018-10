Od remosky po letadla aneb Jak věci Made in Czechoslovakia dobývaly svět

Made in Czechoslovakia ale bylo mnohem více věcí než žehličky či pračky. Při vstupu do muzea lidé projdou kolem Kaplanovy turbíny, kterou Československo prezentovalo i na světové výstavě Expo v roce 1958 v Bruselu. Dobový týdeník ji označoval za „ocelovou vizitku naší vyspělé techniky“.

„Neexistuje prakticky žádné průmyslové odvětví, v němž by Československo v průběhu své historie nemělo výrazného zástupce. To je samo o sobě vzhledem k velikosti země a četným zvratům, jimiž ve své nedlouhé historii prošla, nanejvýš pozoruhodné,“ domnívá se hlavní scenárista výstavy Jiří Hulák.

video Reportáž: Výstava představuje sto let průmyslu Made in Czechoslovakia

Na 130 exponátů Made in Czechoslovakia si mohou lidé prohlížet až do září příštího roku. Vedle konkrétních výrobků či modelů přibližují vývoj průmyslu a techniky také dobové dokumenty nebo propagační materiály. Pro veřejnost navíc kurátoři připravili sérii víkendových komentovaných prohlídek.

Prostor v „průmyslu, který dobyl svět“ dostaly i současné české firmy. Historickou expozici tak doplňuje výstava Pražské vzorkové veletrhy. Značky, které provází historii republiky, například výrobci vinylových desek, skla nebo nákladních automobilů, tu své produkty prezentují ve formě vzorkového veletrhu. Takový způsob představování firem pro velkoobchodní jednání měl tradici v letech 1920 až 1951. Tato část výstavy je přístupná do konce června příštího roku.

Rozhovor s ředitelem NTM Karlem Ksandrem o výstavě

Součástí výstavy je i zařízení, které stálo u zrodu televizního vysílání. S tzv. televizním řetězcem se veřejnost poprvé seznámila v roce 1948 na Mezinárodní výstavě rozhlasu. Reakce tehdy byly nadšené. K čemu přesně sloužil?

Byl to televizní vysílač zvuku. Je dokladem toho, že československý průmysl byl po druhé světové válce ve srovnání s celým světem velmi úspěšně nastartován. A také doklad toho, co se stalo v následujících desetiletích po komunistickém převratu, kdy byl československý průmysl závislý na RVHP, tzn. že jednotlivé státy v sovětském bloku byly na sebe následně hospodářsky navázány. A na elektrotechnice, jako je třeba vysílač Mevro, je to krásně vidět. To byl takový poslední velký výkřik československé elektrotechniky do světa.

Vedle televizní techniky je k vidění spousta dalších věcí Made in Czechoslowakia. Například také z oblasti dopravy. Co se návštěvníci dozvědí v této části?

Uvidí tu opět další úspěšné československé výrobky. Nemůžeme tu mít pochopitelně originály, to by byly několikatunové exponáty, tedy je přibližujeme modely. Především bych chtěl upozornit na tramvaj T3. Je dokonce zapsaná v Guinessově knize rekordů s největším počtem vyrobených kusů, vyrobilo se jich zhruba necelých patnáct tisíc.

Dodnes tyto tramvaje jezdí ve střední a východní Evropě. Úžasný design T3 vytvořil na začátku 60. let František Kardaus. Pražanům se určitě stýská po těch krásných sklolaminátových a hygienických lavicích. Je tu také velmi úspěšná lokomotiva „Pomeranč“ z ČKD. Po rozhodnutí RVHP byla ale její výroba zastavena a výroba lokomotiv se přesunula do Sovětského svazu.