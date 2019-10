Jawa jako úspěch tuzemského průmyslu. V řadě zemí se stala synonymem pro motocykl

Světová špička v padesátých letech, obrat v šedesátých

Technický vývoj motocyklů pokračoval i po znárodnění a Jawa patřila ke světové špičce. V 50. letech vznikla třeba úspěšná „kývačka“, která se vyvážela do více než 120 zemí světa, i dodnes populární Jawa 50, zvaná „pařez“.

Jawy se v licenci vyráběly v Indii, Egyptě a Turecku, v některých rozvojových zemích se slovo jawa stalo synonymem pro jakýkoliv motocykl. Patenty Jawy se úspěšně prodaly do zahraničí, licenci na samočinnou spojku koupila i japonská Honda.

Reorganizace a omezování technického rozvoje z počátku 60. let znamenala postupný ústup ze slávy a zaostávání za světem. V letech 1963 a 1964 však musela Jawa opustit své provozy na Pankráci a v Libni (od roku 1959 se zde vyráběly terénní a soutěžní motocykly) a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic. Výroba motorů přešla do Strakonic.