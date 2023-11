ŽIVĚ: Sněmovna má na programu prodloužení ochrany uprchlíků nebo uzákonění komunitní energetiky

Poslanci by během úterní schůze Poslanecké sněmovny mohli projednat prodloužení dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny a novelu k uzákonění komunitní energetiky. Řešit by mohli také další zapisování rodných čísel do občanských průkazů nebo prodloužení proplácení škod, které rybářům způsobili kormoráni. Hned v úvodu úterní schůze členové dolní komory uctili minutou ticha památku zesnulého někdejšího ministra zahraničí a zákonodárce Karla Schwarzenberga.