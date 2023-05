Občanský i řidičský průkaz v mobilu. Aplikace by mohla fungovat už příští rok

Stačit by měl třeba občanský průkaz, který by mohl být také od příštího roku v elektronické podobě, nahraný v mobilní aplikaci.

Už od příštího roku by šoféři nemuseli mít řidičský průkaz u sebe. „Při silniční kontrole se prokáží jakýmkoliv dokladem totožnosti – fyzickým nebo elektronickým,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Bartoš: Neznamená to, že plastové průkazy skončí

Vývoj aplikace eDoklady má na starosti Digitální a informační agentura. „Samozřejmě to neznamená, že klasické občanské plastové průkazy končí. Ale ta eDokladovka je alternativou,“ ujasnil ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

„Po uvedení do provozu, ke kterému by mělo dojít hned na začátku příštího roku, budou v aplikaci dostupné údaje z evidence občanských průkazů. Aplikaci tedy bude možné použít při fyzickém prokázání totožnosti místo občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti,“ sdělila mluvčí Digitální a informační agentury Karolína Sieglová.

Prototyp podobné aplikace vyvinula Státní tiskárna cenin před čtyřmi lety. I do ní by se daly doklady nahrát. Jejich vlastník by pak rozhodl o tom, které údaje při kontrole poskytne. „Kdybych byl třeba někde v obchodě a chtěl nakoupit alkohol nebo cigarety a byl bych vyzván ke kontrole věku, tak nepotřebuji poskytovat veškeré informace, které tam jsou,“ uvedl jako příklad obchodní ředitel Státní tiskárny cenin Radek Muška.

Do aplikace by se uživatelé hlásili pomocí hesel, kódů a biometrických údajů. Digitální a informační agentura chce se státní tiskárnou spolupracovat a využít její know-how.