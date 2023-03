Pojízdné kanceláře pro uprchlíky využívají i Ukrajinci žijící v Česku dlouhodobě. Zájem o vyřízení dokladů je velký

„Dostali jsme informaci, že se můžeme zaregistrovat on-line. Otevřelo se volné místo právě na řidičský průkaz, takže to vyšlo,“ sdělila.

Doklady společně se svým manželem přišla vyřídit také Natálie Sorokina, která do Česka přijela po začátku ruské invaze z Doněcké oblasti. Manžel totiž vzhledem k novému zaměstnání potřebuje získat mezinárodní řidičský průkaz.

Žádost o doklady přišla do jedné z pojízdných kanceláří na pražském náměstí Republiky podat například Anna Zubová, která v Česku žije již přes osm let. „Na velvyslanectví se nám nepodařilo zaregistrovat se on-line, nejsou už volná místa. U dětí už skončila platnost zahraničních pasů a sem ta registrace byla jednodušší,“ vysvětlila. Žádost vyřídila pro obě své dcery během půl hodiny.

Ve frontách na náměstí Republiky čekaly desítky zájemců. O doklady mohou žádat od pondělí do soboty, a to od devíti hodin ráno do šesti hodin večer. „Lidé přijíždějí z Brna, Ostravy, Liberce, dalších měst. Ze všech koutů Česka,“ okomentovala vedoucí pasového servisu Anastasiia Kuzmytská.

Šest pojízdných kanceláří zpracuje až sto žádostí o doklady denně. Své služby nabízejí i v dalších pěti státech včetně Slovenska, kde jsou v provozu již od minulého týdne.