Stát zřizuje povinně datové schránky, tisíce seniorů proto svá živnostenská oprávnění ruší

Jan Bruna z Jihlavy přišel na živnostenský odbor v den, kdy dopis s přístupovými údaji dostal. Jednu datovou schránku jako předseda sdružení vlastníků už má a o další nestojí. „Datovku už nechci, já jsem před třiceti lety umdlel živnost stavební a už to asi nikdy neobnovím, protože je mi 74 let,“ říká muž.

A právě Živnostenský odbor v Jihlavě je jedním z míst, která teď musí odbavit velké množství lidí přicházejících živnost zrušit. Zájem se prý kontinuálně zvedá od listopadu, za únor zatím přijali a zpracovali více než tři sta žádostí.

Podobné je to i na dalších místech republiky – například v Brně je to za únor více než tisíc lidí. Pražské městské části se potýkají s náporem žadatelů o zrušení živnosti až pětinásobně.

„Máme na to 30 dní, ale my se v Jihlavě snažíme veškeré ty žádosti zpracovat okamžitě na počkání,“ prohlašuje vedoucí živnostenského odboru z jihlavského magistrátu Jan Kubišta. „Do systému se to zaznamená a my automaticky schránku zablokujeme,“ upřesňuje ředitel odboru eGovernmentu z ministerstva vnitra Roman Vrba.

Ministerstvo vnitra připravilo spot, ve kterém o zřízení datové schránky informuje, přesto si na sociálních sítích lidé stěžují, že informací mají málo. Automatické zřízení schránky kritizují hlavně kvůli seniorům, kteří s počítačem často neumí pracovat.