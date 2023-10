Z konsolidačního balíčku ponecháme jen zvýšení daně z hazardu a ze závislostí, říká Schillerová

přehrát video Alena Schillerová v Interview ČT24

Ve třetím čtení projednávají poslanci konsolidační balíček od pátku 22. září a již je jisté, že projednávání skončí v pátek 13. října, protože na dopoledne prosadila koaliční většina pevný čas hlasování. Hlasování v pátek v 11 hodin téměř jistě začne. Větší ze dvou opozičních hnutí již nechystá žádné obstrukce, které by hlasování oddálily. „Všechny možnosti, které by bylo možné použít, nepovažuji za adekvátní a nepovažuji za důstojné – abychom například brali pauzy. Stejně si myslím, že by to hlasování probíhalo,“ uvedla Alena Schillerová, která má coby předsedkyně poslaneckého klubu hlasování poslanců ANO na povel.

Zdůraznila však, že pevné zařazení hlasování považuje za poškození práv opozice. „Pětikoalice to dělá asi počtvrté v tomto volebním období. Je to pošlapání jednacího řádu. (…) Pošlapává jednací řád a práva opozice,“ prohlásila Schillerová. Pevný čas hlasování stanovila koaliční většina ve sněmovně například i u novely o valorizacích důchodů, a je to jeden z bodů, kvůli kterým si chce ANO stěžovat u Ústavního soudu. Zda bude Ústavní soud rozhodovat i o konsolidačním balíčku, není podle Schillerové ještě rozhodnuto, v úvahu to však připadá. „Nemohu to vyloučit, ale je to předběžné,“ ozřejmila. Rozhodnutí učiní ANO podle ní až tehdy, pokud balíček projde Senátem a podepíše jej prezident republiky. Bez ohledu na to, zda půjde balíček před Ústavní soud a jak ten případně rozhodne, již nyní opozice avizuje, že pokud se dostane k moci, zruší většinu opatření, která balíček zavádí. Alena Schillerová je přesvědčena, že chybějící příjmy dokáže nahradit důsledným výběrem daní. Ty se podle ní nynější vládě vybírat nedaří. „Nastavíme řádný výběr, a pak se budeme snažit daně snižovat,“ nastínila. Zůstat by mohly jen dílčí změny. „Nebudu říkat, že nezůstane nic. Podporovali jsme zvýšení daně z hazardu, podporovali jsme zvýšení spotřební daně ze závislostí,“ shrnula Schillerová.

Že balíček zvyšuje některé daně, považuje za chybu zvláště v době, kdy se Česko potácí na hranici recese. „Zvyšováním daní ubereme HDP, zpomalíme růst. Jsme v recesi a ještě naložíme výběr daní,“ konstatovala. Nákup F-35 v ohrožení? Kromě částí konsolidačního balíčku by mohl budoucí příchod ANO do vlády ohrozit i obří vojenskou transakci – nákup stíhacích letounů F-35 Lightning II. „Nevím, jestli zrovna ČR má mít naprosto nejlepší stroje, jestli naše armáda skutečně potřebuje mít F-35. (…) To může být jedna z věcí, která může být problematická, pokud vstoupíme do vlády,“ řekla Schillerová, která byla v někdejší vládě Andreje Babiše (ANO) ministryní financí a je také stínovou ministryní financí v nynějším stínovém kabinetu ANO. Nelíbí se jí ostatně ani to, že chce vláda již v příštím roce dát na obranu dvě procenta HDP podle závazku vůči NATO, zatímco ve většině jiných kapitol se bude škrtat. „Dvě procenta jsme se zavázali dosáhnout v době, kdy jsme vstoupili do NATO. Je to závazek daný přístupovou smlouvou a ten musíme jednou dodržet. Otázka je tempo. My jsme v obrovských problémech, rozpočet je plný brutálních škrtů, na které doplatíme – ať je to infrastruktura, zdravotnictví, školství. A dáváme čtyřicet miliard do obrany. Jako bývalá ministryně financí jsem přesvědčena, že to neutratíme, že není v silách utratit to. Skončí to ve fondech, v zálohových fakturách,“ míní. Dodala, že si v příštím roce „nemůžeme dovolit dát 40 miliard v rozpočtu na rok 2024 do kapitoly obrana“.

Fiala by podle Schillerové mohl Rakušana přesunout na jiný resort V příštím týdnu měl jednací sál Poslanecké sněmovny zůstat prázdný, ale nakonec nezůstane. Předsedkyně sněmovny svolala na žádost ANO mimořádnou schůzi, na níž se opozice pokusí vyslovit nedůvěru vládě Petra Fialy (ODS). Schillerová v Interview ČT24 připustila, že počítá s tím, že neuspěje. Vláda má v zádech 108 hlasů z dvou set a na tom se nic nemění – žádné náznaky, že by se mohli objevit přeběhlíci, ANO nemá. „Takové náznaky nemáme, ani je nevyhledáváme. Smysl je v tom, že se nemůžeme dívat na to, že v čele ministerstva vnitra je Vít Rakušan – člověk, který je v čele hnutí STAN, tam do nejvyšších pater prorostla kauza Dozimetr. On má pod sebou policii, civilní rozvědku,“ ozřejmila předsedkyně klubu ANO.

