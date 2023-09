Rakušan používal šifrovaný telefon. Opozice uvažuje o svolání mimořádné schůze

„Problém přece nikdy není v tom, jakou komunikační techniku a jak zabezpečenou máte nebo používáte, ale vždy je problém v tom, co děláte,“ uvedl premiér Fiala a později také dodal, že nemá žádné informace o tom, že by ministr vnitra dělal něco nevhodného nebo se „zapojil do činnosti, která nemá všechny legální nebo morální parametry.“

Sám Rakušan uvedl, že telefon použil jen párkrát. „Já jsem ten telefon používal velmi krátkodobě, použil jsem ho všehovšudy třikrát. Jako ministr vnitra jsem dostal jiný typ zabezpečené komunikace. Neměl jsem jedinou motivaci takový telefon používat,“ uvedl Rakušan.

Server iDnes.cz napsal, že Rakušan požádal o šifrovaný telefon po volbách do sněmovny na podzim roku 2021 tehdejšího místopředsedu hnutí STAN a dlouholetého uživatele zařízení Stanislava Polčáka. Ministr vnitra také o víkendu na webu STAN doplnil, že při skládání vlády panovaly obavy ze špehování ze strany bezpečnostní divize Agrofertu, který patří do svěřenských fondů předchozího předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

„Snažili jsme se všemi způsoby chránit naši komunikaci před odposlechy ze strany bezpečnostní divize Agrofertu, a to hlavně v citlivé době mezi parlamentními volbami a vznikem vlády,“ uvedl Rakušan.

ANO chce odvolání, SPD mimořádnou schůzi sněmovny

Podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše bude opoziční hnutí požadovat odvolání Rakušana. „My budeme chtít, aby premiér pana Rakušana odvolal z funkce nebo minimálně dal ten resort jiné straně z pětikoalice. Pokud to neudělá, tak my se zítra na klubu poradíme,“ uvedl Babiš.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová zmínila, že Rakušan za těchto podmínek nemůže být ministrem vnitra. „Ta zjištění jsou závažná a na místě je jeho okamžité odvolání. Pokud to ale místo toho premiér celé zbagatelizuje, poradíme se s naším poslaneckým klubem, zda není na místě vyvolat hlasování o nedůvěře vlády,“ napsala v pondělí Schillerová.

Hnutí SPD už avizovalo, že chce usilovat o mimořádnou schůzi sněmovny, která by záležitost projednala. „Rakušan je bezpečnostním rizikem pro stát,“ sdělil předseda Tomio Okamura. Pro svolání mimořádné schůze jsou potřeba podpisy nejméně čtyřiceti poslanců, SPD má polovinu. Kvůli dalším osloví ANO, které disponuje 71 poslanci. SPD bude záležitost chtít zařadit i do programu úterní schůze sněmovny.

Fialova vláda čelila dosud takovému hlasování dvakrát, naposledy ho ustála v lednu v době prezidentských voleb. Poslanci ANO tehdy hlasování zdůvodnili tím, že koalice neumožnila projednání opozičních témat na schůzi sněmovny.