ŽIVĚ: Sněmovna se vrátila ke konsolidačnímu balíčku, koalice chce o něm hlasovat do pátku

Opozice mimo jiné tvrdí, že balíček, který sněmovna nyní projednává, není konsolidační, nýbrž daňový. Vláda se brání tím, že další součástí konsolidace jsou úsporná opatření, která se nezavedou prostřednictvím novel zákonů, nýbrž prostřednictvím nového státního rozpočtu. Od celého konsolidačního balíčku si slibuje snížení schodku do roku 2025 celkem o 150 miliard korun.

Hlasovat by se mohlo poté, co všichni poslanci přednesou své příspěvky do rozpravy. Je ale možné, že nakonec dojde na hlasování v pevně stanovený čas bez ohledu na to, zda nebude ještě někdo chtít promluvit v rozpravě. To by se ale mělo stát až v pátek.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a zároveň vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ovšem naznačila, že by mohla vzniknout i kompromisní dohoda. „Máme zájem domluvit se s opozicí, aby jednání proběhlo tak, abychom dospěli k závěru, ale zároveň se mohli všichni přihlášení vyjádřit,“ uvedla.