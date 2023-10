ŽIVĚ: Poslanci drželi minutu ticha za oběti útoku Hamásu na Izrael. Přijmou k němu usnesení

Poslanci by mohli jednat nejen celé úterní odpoledne, ale i celou noc. Hned na začátku jednání navrhl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, aby se mohlo jednat po 19., 21. a 24. hodině, což plénum koaličními hlasy vzápětí schválilo. Jakob nicméně uvedl, že považuje otevření cesty k nočnímu jednání za preventivní a že věří, že to ve skutečnosti nebude nutné a sedm bodů z navrženého úterního pořadu se podaří projednat včas.

K útoku na Izrael se s přednostním právem ještě před schválením programu schůze vyjádřil předseda opozičního ANO Andrej Babiš. V souvislosti s důsledky teroristických útoků kritizoval českou vládu. Ta podle něj měla vypravit repatriační let armádních dopravních letadel. „Pan ministr (zahraničí Jan Lipavský) se na to vykašlal, protože je totálně neschopný. A premiér na to kašle. Ten neřeší vůbec nic,“ prohlásil Babiš za potlesku z opozičních lavic.

Nejasný obsah usnesení

Protože není zřejmý obsah usnesení, není ani jasné, zda bude zahrnovat například výzvu k přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Přesun ambasády do Jeruzaléma podpořil v pondělí premiér Petr Fiala. Uvedl, že by to vzhledem k okolnostem považoval za žádoucí krok. Podobně smýšlejí lidovci a principiálně přesun podpořila také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podporu přesunu vyjádřila i opoziční hnutí ANO a SPD.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) však míní, že pro přestěhování českého velvyslanectví do Jeruzaléma nejsou splněny tři základní podmínky. Bylo by to podle něho v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie. V současné bezpečnostně rozbouřené době navíc Lipavský nepovažuje za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost mezinárodního společenství razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu.

Sedm bodů na úterý

Přijetí usnesení k útoku Hamásu na Izrael by mělo být prvním ze sedmi bodů úterního pořadu jednání, projde-li tak, jak jej připravilo grémium. Dalším bodem bude druhé čtení zákona, který má zrušit Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Hlavní činností úřadu je regulace přístupu k železniční infrastruktuře a ta se má kvůli úsporám od příštího roku přesunout pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

K omezení výpadků dostupnosti léků má přispět několik navrhovaných opatření. Výrobci by museli podle předlohy poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, by museli udržovat měsíční zásobu také distributoři léčiv.

Růst rodičovského příspěvku je ve druhém čtení, v němž se mohou poslanci pokusit upravit původní vládní ambici zvýšit částku o 50 tisíc korun na 350 tisíc, nebo pravidlo, že vyšší částku budou dostávat až rodiny dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční hnutí ANO a SPD kritizují například výši, o kterou má příspěvek růst, chtějí vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky až na 400 tisíc korun.

Do závěrečného schvalování by se mohla dostat rovněž novela měnící strukturu správy sociálního zabezpečení.