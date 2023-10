Lidé na pražském Václavském náměstí podpořili Izrael

„Hovořil o tom (Bohuslav Svoboda), že to, co se nyní v Izraeli děje, je ukázkou toho, co už ukázalo Rusko při útoku na Ukrajinu — tedy to, že si nikdo nesmí být jistý, že v jeho zemi panuje pokoj a mír,“ sdělila redaktorka ČT Tereza Šedivá.

Svoboda také vyjádřil radost, že lidé i přes nepříznivé počasí přišli vyjádřit odpor proti útokům teroristického hnutí Hamás. Primátor dále zmínil, že Česko má s Izraelem velmi dlouhé vztahy, protože českoslovenští piloti byli v Izraeli v době, kdy vznikal. „Vyzval rovněž, aby nesmyslné zabíjení co nejdříve skončilo,“ doplnila Šedivá.

Na shromáždění dále vystoupil například publicista a scenárista Jefim Fištejn, izraelská velvyslankyně Anna Azariová či kapela Nešama. „Podpora, kterou cítíme, nemůže být větší,“ prohlásila Azariová.

„Také se zmiňovalo třeba to, a mají to i lidé na transparentech, že česká ambasáda v Izraeli by se měla přesunout z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ informovala Šedivá.

Třeba poslanec ANO, člen Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael a její bývalý předseda Miloslav Janulík na shromáždění prohlásil, že již v úterý na začátku schůze sněmovny navrhne zařadit mimořádný bod k tomuto tématu. Dolní komora by měla podle něj vládu k přesunu ambasády zavázat.

K přesunu velvyslanectví vyzvali i organizátoři pondělní akce: Česká společnost přátel Izraele, česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém a nezisková organizace Operace Ester.