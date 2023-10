Radikálové z Hamásu o víkendu povraždili stovky účastníků festivalu. Izrael v noci znovu udeřil v Gaze

Izraelská armáda pokračuje v útocích na cíle radikálního Hamásu v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael, píše server The Times of Israel. Podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Hamás nejméně 150 rukojmích, uvedl The New York Times (NYT). Místem zřejmě nejhoršího masakru se stal hudební festival poblíž Pásma Gazy, kde extremisté o víkendu zabili přes 250 lidí. Na přípravách útoku na židovský stát se od srpna podílely íránské revoluční gardy, tvrdí The Wall Street Journal (WSJ).