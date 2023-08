ŽIVĚ: Sněmovní prázdniny skončily, poslanci projednají zvýšení rodičovské i zdanění nadnárodních firem

Z dvanácti bodů mimořádné 73. schůze Poslanecké sněmovny je jedenáct v prvním čtení. Ve druhém čtení mají poslanci projednat návrh, který umožní podávat žádosti o přiznání důchodu on-line.

Mezi zákony, které poslanci teprve začnou probírat v prvním čtení, je zvýšení rodičovského příspěvku. Že by jeho výše měla stoupnout, se politici vesměs shodují, nikoli však o kolik. Vláda chce, aby vzrostl z 300 na 350 tisíc korun, opoziční ANO a SPD by chtěly, aby rodiny s malými dětmi dostaly celkem 400 tisíc korun. Koalice se při přípravě novely shodla také na tom, že by na vyčerpání částky měly rodiny méně času než nyní – maximální doba by se zkrátila ze čtyř let na tři.

Spor by mohl být také o to, jak velkého počtu rodin se navýšení dotkne. Vládní návrh počítá s tím, že vyšší částku dostanou až rodiny s dětmi, které se narodí od začátku příštího roku.