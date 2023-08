Vládní novela má řešit nouzi o léky. Pacienti někdy musí použít i troje antibiotika

Problémy s nedostatkem medikamentů v Česku trvají přes rok. V lékárnách dál chybí některé volně prodejné přípravky i antibiotika. „Stále se setkáváme s výpadky především těch penicilínových antibiotik. Sice teď přes léto byla menší poptávka, ale i tak jsme spoustu pacientů museli posílat zpátky k lékaři,“ přiznává vedoucí pražské lékárny Pharmacentrum Budějovická Kateřina Nikodýmová.

Jde přitom o velkou lékárnu, kam pacienti většinou chodí na jistotu. „Je to dennodenní práce našich magister, které sedí u počítače a kontrolují, jestli distributoři nějaké léky nenaskladnili. Máme také velký sklad,“ míní Nikodýmová. Jenže když není co objednat, není ani co naskladnit. S výpadky léčiv se lékárníci po celém Česku potýkají už přes rok. Resort zdravotnictví slibuje, že by nová legislativa měla situaci zlepšit.

Novela zákona by měla zajistit, aby se léčiva do lékáren rozdělila rovnoměrně. Lékárníci pak budou muset hlásit jejich zásoby. Podobně budou postupovat i distributoři. U některých léků, které úřady zařadí na zvláštní seznam, budou muset mít zásobu na měsíc. Zásadní je pak pravidlo pro výrobce. Ti budou muset dodávat léky i dva měsíce po nahlášení výpadku.