Místo vytvoření zásob přestanou výrobci léky dodávat, obává se opoziční poslanec Špičák

Podle místopředsedy zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny z opozičního ANO Julia Špičáka by ovšem takové množství stačit nemuselo. „Společnost díky covidu zchoulostivěla. Epidemie může být dramaticky horší, podobně jako to bylo s jarní epidemií, která nás naprosto vykolejila. Nemusí to stačit,“ varoval.

Za nedostatečné považuje i to, že údaje o nedostatku konkrétních přípravků jsou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Devadesát procent lidí ani netuší, že nějaký SÚKL existuje. Dokonce ani lékaři netuší, že existuje. To jsou informace, které musí být vidět na první stránce ministerstva – musí být kapitola Nedostatek léků,“ míní Špičák.

Za vhodnější by považoval zvýšit ceny léků, které stanoví vyhláškou SÚKL. „Musí se uvažovat o tom, jestli léky nemají být dražší, protože distributor je dodá tam, kde jsou léky dražší,“ podotkl Špičák.

Unijní nákupy a návrat výroby do Česka

Za zásadní krok by ovšem opoziční politik považoval společné evropské nákupy léčiv. Něco podobného fungovalo v době covidové pandemie, kdy státy EU společně nakupovaly vakcíny proti koronaviru. „Nevím, jestli jsme na této úrovni dostatečně aktivní, jestli někdo inicioval jednání za naši zemi, která by k něčemu vedla,“ poznamenal.

Pomoci by podle Špičáka mohlo také obnovení výroby vybraných léků v Česku. „Věc, o které se vůbec nemluví: My bychom si měli říci, které léky jsme sami schopni vyrábět. V minulosti jsme vyráběli daleko víc léků než v současné době,“ podotkl.

Některé přípravky by se podle něj vyplatilo vyrábět, i když by to bylo dražší než je nakupovat na globálním trhu. Upřesnil, že by kvůli takové výrobě nemusel stát zakládat vlastní farmaceutický podnik, věří, že by bylo možné domluvit se s nynějšími farmaceutickými výrobci, kteří v tuzemsku působí.