V Česku stále chybí některé léky. Lékaři musí improvizovat i u pacientů s Parkinsonovou chorobou

„Levodopa se musí užívat třikrát denně. Pravidelné užívání je zásadní, pokud byste se chtěli zeptat, co se stane, když se levodopa náhle vysadí, tak pacient může být ohrožen na životě,“ vysvětlila neuroložka Neurologické kliniky I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petra Havránková.

Výpadky léků jsou v posledním roce stále častější a týkají se celé Evropy. Problém je i v tom, že se nedají předvídat. Není to však tak, že by za nimi vždy stála jen zvýšená poptávka. Stačí, aby třeba na druhém konci světa nastal nedostatek některé látky nebo materiálu.

Někteří lidé nyní shánějí léky před cestou na dovolenou. S tím, co je potřeba si s sebou přibalit, často radí i samotní lékárníci. „Léky na tlumení bolesti, zánětu, při alergických reakcích na poštípání, na průjem,“ popsal vhodnou výbavu Marek Lžičař z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Lékárny mají i nadále problém sehnat i základní penicilinová antibiotika. Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL momentálně jednají s dodavateli léčivých přípravků ohledně dodávek na nadcházející sezonu respiračních onemocnění. Podle resortu by to mělo zajistit dostatek léků v případě náhlého zvýšení poptávky. Konkrétnější informace zveřejní v dalších měsících.

„Různé fáze výroby probíhají v různých továrnách v různém vlastnictví a dokonce v různých částech světa. Takže než lék doputuje k pacientovi v Česku, tak se může stát, že některé komponenty pochází z celého světa,“ vysvětlil ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.

Například ve vakcíně Pfizer na covid-19 je 280 různých přísad, které se vyrábí na 86 místech v devatenácti státech. Když se zpozdí dodávka jediné složky, vakcínu není možné dokončit. U léků to funguje stejně. Důležité jsou navíc i obaly, bez kterých by se léky k pacientům nedostaly. I to může být jedním z důvodů zdržení léků, stalo se tak i loni na podzim.

České eRecepty v zahraničí

Léky na předpis mají Češi možnost získat i v zahraničí, v Chorvatsku nebo v Polsku. Některé lékárny se tam podle SÚKLu zapojily do projektu, který umožňuje akceptovat české eRecepty. Ne vždy však pacienti uspějí.

ČT zkusila systém prověřit v chorvatské Vodici. K výdeji léků by měly stačit QR kód eReceptu a občanský průkaz. V tomto případě ale lékárnice uvedla, že systém momentálně nefunguje. Podobný problém zaznamenala česká zákaznice i v lékárně v Šibeniku.

Ani v Polsku štáb ČT neuspěl. V jedné lékárně v Těšíně lékárník uvedl, že systém běžně funguje, ale momentálně je výpadek. Ve zbývajících dvou lékárnách se eRecept načíst podařilo, jenže antibiotika nebyla skladem.