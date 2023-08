Zvažuji, že bych se kandidatury vzdal, řekl Fremr

Fremr uvedl, že v této chvíli pro něj nejsou primární ambice stát se ústavním soudcem, „ale vypořádat se nějakým uspokojivým způsobem s těmi obviněními, která proti mně kritici vznášejí. A ta otázka, jestli se stanu nebo nestanu ústavním soudcem, v této chvíli pro mě ustupuje do pozadí,“ řekl v Interview ČT24.

Připustil, že o otázce, zda se stát ústavním soudcem, uvažuje. „Mám za to, že kdybych – a zvažoval jsem a zvažuji stále tuto alternativu – rezignoval nyní, tak mám jednu velkou obavu, že by to mohlo být vykládáno jako jakési doznání,“ uvedl.

Obvinění Fremr považuje za velice závažná. „Ale podle mého názoru, a to bych rád prokázal, jsou skutečně z větší části nepodložená,“ řekl. Uvítal, že prezident případné jmenování odložil. „A vyžádal si čas, aby ty skutečnosti, které se objevily na poslední chvíli a které zůstávají sporné, mohl zodpovědně zhodnotit,“ dodal.

Fremr také sdělil, že existuje možnost, že by rezignoval, i pokud by ho Pavel po prověření okolností chtěl stále jmenovat. „Tady prostě ta možnost je, že i kdybych tím procesem prošel a ta obvinění vyvrátil, stejně bych si kladl otázku, zda to nějakým způsobem neohrozí ten respekt k Ústavnímu soudu,“ sdělil.