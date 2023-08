Pavel zatím nejmenuje Fremra. Prověří informace o jeho činnosti před listopadem 1989

Fremrova nominace do Ústavního soudu vyvolala i kritické hlasy kvůli tomu, že se údajně za minulého režimu podílel i na zpolitizovaném soudním procesu. „Nejvíce je Fremrovi ale vytýkán podíl na justičním případu Olšanské hřbitovy z léta roku 1988. Ten je označován za jeden z posledních zpolitizovaných soudních procesů v Československu. V případu šlo o vandalismus na čestném pohřebišti sovětských a bulharských vojáků na Olšanských hřbitovech v Praze. Dopadené tři muže pak trestní senát pod Fremrovým vedením odsoudil jako ‚nepřátele socialistického státního a společenského zřízení‘ na 5 až 8 let vězení,“ uvedl web Echo24.cz.

Podle webu Česká justice k tomu Fremr řekl, že odsouzení se dopustili i dalších trestných činů, například shazovali víka od kanálů z Nuselského mostu či kladli předměty na koleje a mohli tak způsobit vykolejení vlaku.

Fremr uvedl, že se nehodlá kvůli kauze vzdát kandidatury. Míní, že pokud by to udělal, potvrdil by, že vědomě spolupracoval s komunistickou StB. Kauzu podle serveru Hlídací pes zmanipulovala StB, což Fremr připustil. „Kauza byla ošklivá, měl jsem z ní pachuť, ale měl jsem za to, že jsme postupovali v souladu se zákonem,“ popsal. Uvedl, že o nezákonném vyšetřování se dozvěděl ze svazků StB až poté, co případ zveřejnil disident Jan Urban.

„Ta kauza je stará 36 let. Ještě před devíti dny jsem žil v přesvědčení, že tam žádná vada není,“ podotkl Fremr. Podle Hlídacího psa označila StB za vůdce skupiny po vynuceném přiznání devatenáctiletého Alexandra Ereta, jehož otec byl německé národnosti a odjel na Západ. Na základě Eretovy výpovědi byla odsouzena i chlapcova matka, a to v souvislosti s tím, že mladík se pod nátlakem doznal i ke zneužívání mladší sestry.