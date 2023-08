Spotřební daň na e-cigarety by mohla být likvidační. Koalice řeší její případné snížení

„Na Slovensku není spotřební daň na e-cigarety žádná. V Polsku je mnohem nižší. Pokud bychom dali deset korun na mililitr, opravdu by to byl problém. Tyto firmy, které u nás fungují, by byly nekonkurenceschopné,“ upozornil poslanec STAN Josef Flek.

„Pokud to bude mít podporu těch pěti koaličních stran v rámci politických vyjednávání, tak to takto bude v balíčku schváleno. Já jako lékař budu vždy pro to, aby byl nikotin co nejvíce zdaněn,“ sdělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Najít shodu u této změny, ale také u několika dalších, musí koalice nejpozději do 25. srpna. Tento termín pro podání pozměňovacích návrhů k celému balíčku stanovil sněmovní rozpočtový výbor.

Cena e-liquidů by mohla stoupnout na dvojnásobek

Pokud by daň představovala deset korun na mililitr e-liquidu, mohla by jejich cena stoupnout na dvojnásobek. Nyní se totiž desetimililitrová lahvička prodává za zhruba sto korun.