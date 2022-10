Přechod z klasických cigaret na elektronické snižuje zdravotní rizika, ukázal výzkum

Autoři studie vyzvali ke zpřísnění předpisů i jejich lepší vymáhání, což by mělo vyřešit „dramatický nárůst“ mladých lidí užívajících jednorázové e-cigarety. To znamená věnovat se více reklamě, balení nebo marketingu těchto jednorázových výrobků pro mladé lidi – například podobným způsobem, jaký funguje u klasických tabákových produktů.

Podle výzkumu se mezi dospělými v Anglii s příchodem vapování snížil počet kuřáků klasických cigaret, problém je, že tento trend se neprojevuje mezi mladšími lidmi. Prodej elektronických cigaret je tam sice pro lidi do 18 let nezákonný, ale podle průzkumů se na středních školách zákaz nedodržuje.

Elektronické cigarety v Česku

V České republice se toho ví o kouření elektronických cigaret mnohem méně. Podle loňského průzkumu zadaného jednou z nadnárodních tabákových společností jsou v Česku asi dva miliony kuřáků. Z nich asi tři čtvrtiny kouří klasické cigarety, čtvrtina používá zařízení na zahřívaný tabák a pětina elektronické cigarety.

Existují ale, podobně jako v Británii, významné rozdíly podle věku. Zatímco lidé nad 55 let upřednostňují klasické cigarety, u mladých lidí ve věku 25 až 44 let je už typické využívat zařízení na zahřívaný tabák a e-cigarety. Tyto „modernější způsoby kouření“ jsou také oblíbenější u lidí do 25 let.