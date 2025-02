Americký obchod bude řídit zastánce cel Lutnick, schválil Senát

Americký Senát potvrdil do funkce ministra obchodu miliardáře Howarda Lutnicka. Dosud vedl makléřskou a investiční společnost Cantor Fitzgerald působící na Wall Street. Informovala o tom agentura Reuters. Lutnick je blízkým spojencem prezidenta Donalda Trumpa a patří k zastáncům zavádění cel na zboží dovážené do USA.

Lutnicka podpořilo 51 senátorů, proti jeho potvrzení v čele resortu jich hlasovalo 45. Miliardář bude řídit ministerstvo, které má 47 tisíc zaměstnanců. Resort obchodu kontroluje americký vývoz, antidumpingová a protisubvenční opatření, rybolov, zajišťuje ekonomická data, propagaci amerických investic v zahraničí, ale i předpovídání počasí.

Dohlíží rovněž na americký dotační program pro výrobu a výzkum polovodičů v hodnotě 52,7 miliardy dolarů (1,27 bilionu korun).

„Amerika na prvním místě“

Podle agentury AFP je potvrzení Lutnicka klíčovým krokem pro obchodní politiku pod heslem „Amerika na prvním místě“, kterou prosazuje Trump. Jako jeden z nástrojů k vyjednávání používá cla. Washington už zavedl nová cla vůči Číně nebo na dovoz hliníku a oceli.

Ministerstvo obchodu má nyní na starosti mimo jiné návrhy na zavedení recipročních cel pro jednotlivé země. Výsledek by mohl Bílý dům oznámit po prvním dubnu. Nová opatření by měla zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. „Je to spravedlivé vůči všem,“ prohlásil Trump.

Prezident v úterý sdělil, že cla, jež USA zavedou na auta z dovozu, budou kolem 25 procent. Okolo padesáti procent aut prodávaných ve Spojených státech se vyrábí přímo v Americe. Mezi vozidly z dovozu asi polovina pochází z Mexika a Kanady, ostatní z dalších předních zemí vyrábějící automobily. Jde o Japonsko, Německo nebo Koreu.