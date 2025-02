Černochová žádá omluvu od Blanára

Jako příklad zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska jmenoval šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár vyjádření české ministryně obrany Jany Černochové (ODS) k zákonu o slovenské televizi. Bylo podle něj za čárou, řekl v Praze. Černochová v reakci Blanára požádala, ať sdělí, kde výrok pronesla, nebo ať se omluví.

„Je velice neprofesionální a hloupé, pokud se nejvyšší představitel diplomacie, v tomto případě ministr zahraničí Slovenska, pustí do osočování kohokoli s odvoláním se na výrok, který daná osoba nikdy neřekla,“ uvedla Černochová. „Žádám proto pana ministra, ať sdělí, kde jsem výrok pronesla, nebo ať se omluví,“ dodala.

Slovenský premiér Robert Fico na začátku února opět obvinil Česko z toho, že její politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) tehdy jeho tvrzení odmítli.

Blanár jako příklad uvedl vyjádření Černochové v situaci, kdy nová vláda a parlament, které vzešly z voleb na Slovensku roku 2023, měnil zákon o slovenské televizi. „A paní Černochová to komentovala takovým způsobem, že jestli projde tento zákon o slovenské televizi, tak to bude vlastně propagandistický nástroj, parafrázuji, Roberta Fica pro dělání politiky na Slovensku,“ řekl Blanár. Bylo to podle něj za čarou. „My také nekomentujeme a nebudeme komentovat zákony, které přijímá České republika,“ dodal.