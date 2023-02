Hygienici při kontrole narážejí na elektronické cigarety překračující limity nikotinu, hrozí u nich předávkování

Hygienici při kontrolách na tržištích narážejí na zdraví nebezpečné elektronické cigarety. A dodávají, že uživatel se nikotinem, který obsahují, může i předávkovat. Preventisté navíc varují, že kuřáky elektronických cigaret se v poslední době stávají také děti do patnácti let. A to i přesto, že jim takové zboží podle zákona nesmí nikdo prodat.