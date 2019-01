Cigarety s nabíječkou mění tabákový průmysl. Roste nová generace e-kuřáků

Zdanění přichází, ale ne pro vše a v menší míře

Pro cigaretové firmy, které celosvětově čelí stále narůstající regulaci, jsou bezdýmné tabákové výrobky atraktivní mimo jiné díky mírnějšímu zdanění. Úřady jsou k nim většinou vstřícnější než k hořícímu tabáku, protože jsou zatím považovány za méně rizikové. V Česku se tak mohou například používat v restauracích. A zatím se také u nich neplatila spotřební daň.

„A i poté, co se na ně spotřební daň zavede – bude poměrově nižší než u běžných cigaret, tak budou tyto produkty stále nabízet výrazně vyšší marži než cigarety. Z toho důvodu se dá také očekávat, že čím víc bude IQOS a HEETS rozšířenější, tím by se měla zvyšovat ziskovost české Philip Morris a také růst následně cena akcie,“ konstatuje Kostka.

Právě letos by měla v této oblasti nastat změna a začít platit daňový balíček, který zavádí i zdanění ze zahřívaného tabáku. Nicméně by to mělo zůstat tedy stále výhodnější, než u klasické cigarety. Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření.