Šéfka sněmovny Pekarová Adamová nebude obhajovat poslanecký mandát

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nebude v letošních sněmovních volbách obhajovat poslanecký mandát. Své rozhodnutí zdůvodnila zdravotními problémy. Svou funkci šéfky TOP 09 dala v úterý k dispozici. Předsednictvo ji jednomyslně podpořilo, aby zůstala do listopadového sněmu. V čele dolní komory Pekarová Adamová zůstává.

O svém rozhodnutí informovala v úterý lídry TOP 09 a pozici šéfky strany dala k dispozici. „Kolegové mě však jednomyslně podpořili a vyslovili přání, abych ve funkci setrvala do konce svého mandátu v listopadu,“ dodala. V listopadu tak předá vedení TOP 09 nástupci či nástupkyni. V čele dolní komory naopak do konce volebního období setrvá. „Jsem přesvědčena, že svůj mandát poslankyně a předsedkyně sněmovny budu moci řádně dokončit, a na to teď také soustředím své síly,“ dodala. Média i veřejnost požádala o respektování soukromí.