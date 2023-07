Lidí trpících syndromem vyhoření přibývá. Někteří zaměstnavatelé se mu snaží předcházet

„Jestliže se člověk cítí unavený, jestli má pocit, že jeho činnosti jsou neefektivní a cítí, že ztrácí smysl anebo půdu pod nohama, je to velmi pravděpodobně to, co bychom mohli nazvat vyhořením,“ vysvětluje Radek Ptáček z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Některé firmy se snaží vyhoření svých zaměstnanců předcházet. Třeba tím, že jim dají několik měsíců volna navíc. V té době za ně platí odvody a drží jim místo. Aby k vyhoření nedošlo, člověk by se měl pravidelně věnovat koníčkům, sportovat a pečovat o dobré vztahy s blízkými.