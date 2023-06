ŽIVĚ: Sněmovna projedná dřívější zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň

Sněmovna ve středu pokračuje v mimořádné schůzi. Poslanci by měli posunout do závěrečného kola vládní návrh na zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od letních měsíců místo od příštího roku. Ve druhém čtení posoudí poslanci také předlohu, která by kvůli situaci ve ztrátové České poště umožnila kabinetu navyšovat základní jmění státních podniků.