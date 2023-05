Obce si u úsporného balíčku stěžují na rozdělení výnosů z daní, podnikatelé na konec zvýhodnění benefitů

Meziresortní připomínkové řízení, v němž se k návrhům zákonů vyjadřují ministerstva, kraje a obce i jiná připomínková místa, jako jsou Hospodářská komora a Agrární komora nebo odbory, bývá patnáctidenní, ale u konsolidačního balíčku ho vláda zkrátila na pět dní. I když mohou připomínky přicházet až do půlnoci, některé instituce již zveřejnily, co navrhly upravit. K rozdělení peněz vybraných na některých daní má výhrady Svaz měst a obcí. Především se mu nelíbí, že dodatečné peníze z daně z příjmu právnických osob – která se má zvýšit z 19 na 21 procent – mají všechny připadnout státu. „Vzhledem k tomu, že obce a města nesou stejně zvýšené náklady jako stát, je legitimní, aby zůstal zachován jejich stávající podíl na sdílených daních, aby i nadále mohly vykonávat veřejné služby,“ uvedl svaz v podaných připomínkách. Podobně kritizoval, že radnice přijdou o dosavadní třicetiprocentní podíl na výnosu daně z hazardu, a to, že by si vláda chtěla vzít příjmy získané díky zvýšení daně z nemovitosti. Podle svazu by to „narušilo základní principy, na kterých je od devadesátých let minulého století založeno rozpočtové určení daní“. Další připomínka místních samospráv se týká dotací. Obávají se, že se sníží možnosti čerpání evropských dotací, pokud vláda sníží jejich spolufinancování z rozpočtu.

Podnikatelská asociace kritizuje konec zvýhodnění benefitů Ministerstvem financí navrhované úpravy v daňové oblasti by chtěla pozměnit také Asociace malých a středních podniků. Ačkoli předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) v minulosti označil zaměstnanecké benefity za doménu větších firem s tím, že ty menší „nemají možnost benefitní systémy udržovat“, asociace sdružující ty menší vyzvala k zachování jejich daňového zvýhodnění. Domnívá se, že zrušení této výjimky státu nic nepřinese. „Stát počítá s tím, že zrušením podpory benefitů uspoří 1,4 miliardy korun. Nicméně přes 90 procent zaměstnavatelů avizuje, že v tomto případě benefity bez náhrady zruší. To znamená, že daňový výběr bude ve skutečnosti minimální,“ upozornila asociace. Lépe by podle ní stát udělal, kdyby přece jenom zavedl dříve zavrženou spotřební daň na tiché víno. U vína by se podle ní také měla zrušit výjimka daňové uznatelnosti darů do 500 korun. Naopak s ohledem na hospody doporučily malé a střední podniky, aby sazba DPH na čepované pivo zůstala na deseti procentech a nezvýšila se na 21 procent. „Pokud zohledníme strukturu českých restaurací a hospod, tak více než padesát procent z nich neprodává teplé jídlo a jejich příjem je z většiny závislý právě na prodeji piva a také dalších nápojů. V případě skokového přesunu DPH u točeného piva dojde k navýšení cen piva, a to přibližně o pět až sedm korun,“ stojí v připomínkách zaslaných asociací.

Podnikatelé jsou i proti tomu, aby se zvýšilo minimální pojistné, které odvádějí osoby samostatně výdělečně činné. Podle asociace kompenzují nižší odvody mnohá podnikatelská rizika. „OSVČ za své chyby či škody ručí veškerým svým majetkem, naproti tomu zaměstnanec je chráněn zákoníkem práce v podobě maximálně 4,5násobku průměrné měsíční mzdy. OSVČ také nemá další výhody jako zaměstnanec, nikdo mu neproplácí dovolenou, ošetřovné, nemá nárok na stravenky a podobně,“ uvedla asociace. Unie vydavatelů zaslala ministerstvu financí připomínku, která se týká snahy přeřadit tištěné deníky do základní 21procentní sazby DPH. Podle vydavatelů by se noviny měly vrátit do snížené sazby, která by měla být v budoucnu dvanáctiprocentní. V současnosti jsou tiskoviny v druhé snížené desetiprocentní sazbě, takže převedení do základní sazby by znamenalo, že se daň více než zdvojnásobí. Podle unie by to vedlo k poklesu prodeje novin a dalšímu posílení dezinformační scény. Předpokládaný výnos 200 milionů korun považuje za nerealistický. Seškrtat platy je těžké, zní z Černínského paláce i od opozice Od ministerstva zahraničních věcí zazněly výhrady vůči požadavku na snížení výdajů na platy ve státní sféře o dvě procenta. Úřad Jana Lipavského (Piráti) je přesvědčen, že nelze požadavek uplatnit obecně na všechny instituce. Poukázal, že ministerstvo financí zdůvodňuje snižování objemu peněz na platy tím, že úřadům ubývá agendy. Černínský palác tvrdí, že to tak není a že se jeho agenda nezmenšuje.

Snížení peněz na platy o dvě procenta podle něj jen povede k nekonkurenceschopnosti a nízké atraktivitě pracovních nabídek ministerstva zahraničí na trhu práce, ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců, zvýšeným nákladům na přijímání a školení nových pracovníků či zvýšené administrativě. Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního ANO a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Alena Schillerová upozornila, že podobné námitky zazněly i na jednání výboru od zástupců některých dalších úřadů, které mají vlastní rozpočtové kapitoly, jako je Nejvyšší kontrolní úřad. Domnívá se proto, že úspory na výdajích státu budou ve skutečnosti menší, než vláda slibuje. „Deklarované úspory na výdajové straně nejsou zatím žádné. (…) Nemají nic, je to jenom fáma, za kterou se snaží schovat to, že vlastně celá konsolidace spočívá ve zvyšování daní napříč společností o 73 miliard,“ prohlásila Schillerová. Sama hovoří ne o úsporném ale o daňovém balíčku, a to, že vláda zkrátila připomínkové řízení, považuje za náznak, že výhrady k němu vlastně nechce znát. „Je to nehoráznost. Já si to vysvětluju tak, že ministerstvo financí nestojí o připomínky,“ uvedla. Kabinetu se naopak zastal senátor Zdeněk Hraba (za ODS). Zkrátit čas na připomínky bylo podle něj třeba, aby se změny stihly včas schválit. „Ta doba by mohla být delší, to nikdo nepopírá, ale bohužel je potřeba rozeběhnout jednání tak, aby byly zákony účinné od začátku roku 2024. Jsou to rozpočtová opatření, rozpočtová politika, ta mají určité zpoždění,“ zdůraznil. Podotkl ale, že očekává, že požadavky na změny budou přicházet ještě i později a mohou se do zákona ještě dostat prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Ostatně i ministr financí Zbyněk Stanjura připustil, že konečná podoba balíčku bude jiná, než jak ho jeho úřad připravil. „Pokud byla otázka, jestli se něco změní od návrhu, který jsme poslali v pondělí, až do finále, tak určitě ano. Za prvé tak velký zákon se nedá napsat tak, že tam stoprocentně nebude žádná legislativně-technická chyba. U detailní debaty se může ukázat, že je něco třeba legislativně upravit,“ řekl Stanjura. Vláda chce konsolidačním balíčkem snížit deficit státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Pro letošek vláda schválila rozpočet s deficitem 295 miliard korun, ke konci dubna schodek činil 200 miliard korun.