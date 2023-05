Vláda chce v rámci konsolidace více zdanit nemovitosti, stavební práce by ale mohly zlevnit

Dům v Lipůvce na Blanensku o rozloze asi 150 metrů čtverečních vlastní Luboš Podhrázský už přes 25 let. Daň z nemovitosti ho ročně vyjde asi na osm set korun. Podle vládou chystaných opatření by měl platit víc.

„Nejde o to, že bych nepřežil zdražení na dvojnásobek, ale když si to dám do souvislosti se vším ostatním, co nás čeká, ať už je to zdražení vodného, stočného a další věci, tak samozřejmě se na to dívám poměrně skepticky,“ vysvětluje.

„Pokud to budou investiční nemovitosti, kdy pronajímatel rád propíše veškeré náklady, které s nemovitostí má, tak to může znamenat mírné zvýšení nájmů,“ upozorňuje analytik společnosti Petron Daniel Horňák.

Menší podpora stavebního spoření

Upravené podmínky nejspíš poznají i ti, kteří využívají stavební spoření. Mezi nimi i Radek Šalanda, který má v pořadí už čtvrtou smlouvu. „Stavební spoření se stále nějakým způsobem vyplatí i z hlediska spoření jako takového a přípravy na účelový úvěr do budoucna, ale přeci jenom ta státní podpora je dobrým startovacím motivem,“ domnívá se Šalanda.

Uzavření další smlouvy si teď víc rozmyslí. Stát totiž chce současnou maximálně dvoutisícovou podporu ročně snížit na půlku. Stavební práce by se naopak mohly dostat ze současné patnáctiprocentní na sníženou dvanáctiprocentní sazbu daně. To by se mohlo pozitivně propsat i do cen nových bytů a domů.

„Za nás mohu rozhodně slíbit, že uděláme maximum pro to, abychom v plné míře promítli snížení sazby DPH do koncových cen pro zákazníky,“ dušuje se ředitel zákaznické péče společnosti Skanska Residential Lukáš Madéra.