Tragédie jako v Hradci jsou výjimečné, neměly by měnit chování, říká psycholog

Týká se to například věku pachatele, říká Brečka. Ten by neměl vést k nějaké generalizaci, která by se týkala celé této věkové skupiny, tedy podezírat ji z větší násilnosti. „Může to být spíš další část skládačky, další informace, která nám něco indikuje,“ řekl ČT24. „Některé výzkumy mluví o vzrůstání brutality jejich trestných činů,“ připouští psycholog. „Tato událost může být střípek, který naznačuje, že tyto studie mohou být správné,“ dodává.

Osamocený člověk, který na takovou situaci není trénovaný, ji zvládá jen těžko, zdůrazňuje Brečka. „Je v ní důležité soustředit se na racionálno, jenže to se snadněji řekne, než udělá. A právě proto je tak důležitá přítomnost nějaké další osoby,“ dokládá. Člověk pak není tolik zahlcený emocemi, respektive ty negativní pak snadněji a rychleji odezní.

Pokud se člověk dostane do situace, kdy musí takovou pomoc svému bližnímu poskytovat, měl by se podle Brečky vyvarovat toho, aby předstíral, že se dokáže vcítit do emocí postiženého. „Mnohem lepší je přiznat vlastní slabost a přiznat neschopnost se do takové situace vcítit,“ radí vědec. „Nestavět se do role člověka, který má celou znalost světa. Raději naslouchat a vnímat potřeby druhého a nabízet mu svou pomoc,“ shrnuje zásady.