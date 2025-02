Šéfem FBI se stane Kash Patel, oddaný spojenec Trumpa

Republikány ovládaný Senát Spojených států potvrdil ve čtvrtek těsnou většinou Kashe Patela do funkce ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Informovala o tom agentura Reuters s tím, že v čele nejvýznamnější americké vyšetřovací agentury tak stane jeden z jejích častých kritiků a oddaný spojenec staronového prezidenta Donalda Trumpa.

Demokraté varují před zneužíváním služby

Opoziční demokraté vykreslují Patela jako nebezpečného a nezkušeného loajalistu, který by zneužíval pravomoci FBI v době, kdy Spojené státy čelí zvýšeným bezpečnostním hrozbám, a to jak ze strany Číny, tak pokud jde o mezinárodní terorismus. Trumpovi republikáni naopak Patela mají za správnou volbu do čela FBI s tím, že spraví úřad, který podle nich pošpinilo vyšetřování Trumpa.