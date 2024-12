Trump na budoucího šéfa FBI navrhl exporadce Kashe Patela

Zvolený prezident Donald Trump v sobotu na budoucího šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) navrhl Kashe Patela. Právník, který je považován za Trumpovi loajálního člověka, působil mimo jiné jako poradce Bílého domu pro boj proti terorismu za první Trumpovy administrativy. Agentura AP nominaci označila za další šokující zprávu, kterou Trump přichystal establishmentu ve Washingtonu. Půjde však podle AP také o test toho, do jaké míry budou republikáni v Senátu ochotni podpořit Trumpovy kandidáty.

Podle AP je výběr Patela v souladu s Trumpovým pohledem na vládní orgány činné v trestním řízení a zpravodajské služby, které podle něj potřebují radikální transformaci, a je také projevem jeho deklarované touhy po odplatě proti údajným protivníkům.

Patel by ve funkci vystřídal Christophera Wraye, kterého do funkce dosadil Trump, ale rychle přišel o přízeň tehdejšího prezidenta. Ředitelé FBI bývají jmenováni na deset let, ale odstranění Wraye podle AP nebude překvapivé vzhledem k dlouhodobé Trumpově kritice šéfa FBI a celého vyšetřovacího úřadu, který působí i jako kontrarozvědná služba. FBI se podílela mimo jiné na prohledání Trumpova floridského sídla v kauze neoprávněného přechovávání tajných dokumentů.

Donald Trump v sobotu rovněž oznámil, že do čela Agentury pro potírání narkotik (DEA) jmenuje šerifa Chada Chronistera z okresu Hillsborough na Floridě.