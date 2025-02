Výborný: Kontroly chovů hospodářských zvířat budou v příštích třech týdnech

Kontroly podle Výborného nebudou zaměřené na rodinné farmy, ale na větší a střední podniky. „Bude nás zajímat, jestli jsou (zaměstnanci) dobře proškoleni, jestli tam jsou dodržována všechny pravidla a podmínky dobrých životních podmínek zvířat. Bude nás zajímat to, zda nejsou porušována evropská nařízení,“ uvedl na X.

Pokud inspektoři naleznou prohřešky, přijdou podle Výborného sankce. A v případě odsouzení za týrání zvířat přichází chovatel na dalších pět let o nárok na dotace, dodal.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal řekl, že se snaží dostávat do povědomí členů komory takzvaný etický kodex práce se zvířaty a je podle něj potřeba zaměstnance pravidelně proškolovat, a to například i formou připravovaných videí. „Apelujeme na to, aby chovatelé měli kamery,“ podotkl Doležal.

Výborný zadal analýzu provázanosti dotací

Na záběrech z pořadu Reportéři ČT je vidět, jak pracovníci některých firem zvířata bijí lopatami, opakovaně jim dávají silné elektrické šoky nebo nemohoucí zvíře tahají za krk za traktorem. Některé z těchto farem pobírají od státu a Evropské unie statisícové dotace na welfare zvířat. U některých podniků šlo o víc než milion korun.

Výborný ve čtvrtek oznámil, že zadal Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který administruje zemědělské dotace, i veterinární správě, aby do konce března připravila analýzu provázanosti dotací. „Bavme se o tom, aby sankce byly skutečně citelné, aby odradily kohokoliv od porušování pravidel,“ podotkl ministr.