Ministerstvo životního prostředí chce zakázat prodej kamen na uhlí, píší Novinky.cz

„Opatření se nedotkne domácností topících uhlím v již pořízených zdrojích,“ ubezpečila mluvčí. Znamená to, že lidé, kteří kotle už mají, je budou moci používat i nadále, jen už nebude možné si je v Česku koupit. Zda ale bude možné koupit si kotel či kamna v zahraničí, není jasné, navíc by mohl nastat problém s tím, že by jim je neměl kdo zapojit.

Jenže i uhlí bude dražší, a to už za několik let. Emisní povolenky, které nyní platí jen firmy vypouštějící oxid uhličitý, se totiž od roku 2027 zavedou i pro domácnosti, upozornil server. To bude znamenat zvýšení cen u uhlí, plynu, ale i pohonných hmot. V případě uhlí by mohlo být zdražení až čtyřicetiprocentní.

Novinky.cz také upozorňují na to, že od září příštího roku bude zakazán provoz starých kotlů na tuhá paliva nejnižší první a druhé emisní třídy. Tyto kotle měly skončit už loni, jenže vláda jejich konec o dva roky odsunula kvůli vysoké inflaci i růstu cen energií.

Kotlíkové dotace i Nová zelená úsporám

Výměna kotle se týká zhruba dvou set tisíc domácností v Česku. Pro lidi s nižšími příjmy jsou opět připraveny kotlíkové dotace, a to až do výše 130 tisíc korun. Až sto tisíc můžou lidé získat v rámci programu Nová zelená úsporám. Za porušení zákazu používání starých kotlů bude hrozit pokuta až padesát tisíc korun.

Očekává se, že se lidé s ohledem na dražší uhlí budou starých kotlů postupně sami zbavovat a vymění je třeba za kotle na biomasu. Například analytik společnosti ANO Jiří Gavor zákaz prodeje kotlů na uhlí s předstihem před rokem 2027 vítá. „Dovedu se vcítit do uvažování spotřebitelů, kteří by si na konci roku 2026 koupili nový kotel na uhlí a následným zdaněním uhlí by se mohli cítit podvedeni,“ řekl Právu.

Novela ale ještě musí projít připomínkovým řízením, musí ji také schválit vláda a parlament a podepsat prezident. Platit by měla začít v polovině příštího roku, některá opatření ale začnou nabíhat až postupně, dodává server Novinky.cz.