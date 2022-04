Na kotlíkové dotace by měly dosáhnout i nízkopříjmové domácnosti, vláda změnila podmínky

Nové podmínky vláda avizovala již dříve, v nynějším dotačním kole můžou o peníze na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu žádat domácnosti s nižšími příjmy.

O příspěvky můžou podle podmínek žádat domácnosti s příjmem do 14 242 korun na osobu měsíčně. Dorovnat se může 95 procent nákladů až do 130 tisíc korun u kotle na biomasu a až do 180 tisíc korun u tepelného čerpadla.

O podporu budou lidé moci požádat kraje, a to až do konce srpna. Výzvu k podávání žádostí zatím vyhlásil Plzeňský kraj. Ostatní kraje by se měly přidat v květnu či červnu.