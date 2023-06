Křižík přivedl elektřinu na českou železnici před 120 lety. Od té doby se podařilo elektrizovat třetinu tratí

Pokud se podaří alespoň část těchto tratí v období 2025 až 2027 opravdu elektrizovat, nebude to ovšem znamenat zastavení větších plánovaných modernizací. Plány Správy železnic počítají s tím, že na počátku příštího desetiletí budou elektrizované prakticky všechny rychlíkové tratě v republice včetně těch, kde dnes jezdí s dieselovými lokomotivami těžké rychlíkové soupravy. To se stále děje na tratích z Plzně přes Domažlice do Německa, z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic a ze Starého Města u Uherského Hradiště do Luhačovic a do Veselí nad Moravou.

Podaří-li se dokončit modernizaci domažlické trati – jako poslední z jmenovaných – v plánovaném termínu 2031, bude to více než sto let poté, co v Československu začala první stavba, která se měla stát základem dálkové elektrické železnice, a téměř 140 let poté, co v českých zemích začaly jezdit elektrické vlaky na první lokální trati.