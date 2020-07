Po kolejích do srdce hor nejen „devadesátníkem“ Glacier Expressem

Ještě monumentálnější ale byla železnice, která vedla z Churu na západ přes kanton Uri do Brigu. Byly to vlastně dvě železnice – jedna vedla na hranice Graubündenu a v pohraničním městě Disentis na ni teprve navázala ta možná nejšílenější horská dráha přinejmenším Evropy. Železnice pojmenovaná podle průsmyků Furka a Oberalp byla v celé své délce hotová v roce 1926. A v roce 1930 po ní začal jezdit vlak pozoruhodný ze všech úhlů pohledu – přímý Ledovcový expres čili Glacier Express zpod Matterhornu až do Svatého Mořice.

Tři společnosti, jeden vlak

Zajímavé bylo i to, že se na jeho provozu podílely tři železniční společnosti, každá z nich se zajímala o svůj byznys, a cestující museli v přechodových stanicích povětšinou přestupovat. Z Zermattu do Brigu jezdil vlak v režii dráhy Visp-Zermatt Bahn (VZ, později BVZ), dále do Disentisu jej měla na starost dráha Furka-Oberalp (FO) a po zbytek cesty Rhétská dráha (RhB). Soupravu tvořily vozy všech tří společností včetně salonního vagonu RhB.

I když tehdy ještě nebyl expres tarifně vyčleněn nad ostatní vlaky a přímé spojení třeba z Churu do Brigu mohlo přijít vhod i místním obyvatelům, od počátku byl považován hlavně za turistický vyhlídkový spoj. Jezdil proto jenom část roku.