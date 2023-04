Mimořádné valorizace nahradí příspěvek k důchodu, oznámil Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil koncepční změny ve valorizacích penzí. Penze budou řádně valorizovány k 1. lednu, plně o inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Při inflaci přesahující pět procent se místo mimořádné valorizace bude nově vyplácet jednorázový solidární příspěvek, předeslal ministr. Jurečka také oznámil nové přísnější podmínky pro předčasný odchod do důchodu. Do předčasné penze budou moci lidé tři roky před řádným termínem, nikoliv pět let.