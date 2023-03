Klíčové parametry penzijní reformy mohou být do pár týdnů, myslí si Jurečka. Je nutná shoda všech, upozorňuje Dostálová

Jako správný příklad jednání uvedla stavební zákon, ke kterému došla kompromisem opozice s koalicí po delší diskuzi. „Takto bychom měli přistupovat i k valorizaci, a ne takové hurá akce,“ zmínila. Podle Jurečky bude proces projednávání změn valorizace řádný a měl by se týkat diskuze se sociálními partnery, opozicí i speciální meziresortní skupinou.

Místopředsedkyně sněmovny dodala, že chce, aby se hnutí ANO účastnilo také práce takzvané důchodové komise, která by měla pomoci připravit návrh vládní důchodové reformy. „Za naší vlády důchodové komisi předsedala paní Danuše Nerudová, ale ani tato komise nepřinesla žádné zásadní výsledky,“ řekla. Kvůli nadčasovosti a nutnosti reformy je podle ní nutné, aby na jejím formulování důrazně pracovali také reprezentanti všech sněmovních stran.

„Důchodová reforma není o tom, že by ji každá nová vláda zase změnila. To by vedlo k chaosu. Je potřeba najít nějakou cestu, na které se všichni shodneme, aby důchodová reforma vydržela i další roky,“ sdělila bývalá ministryně.

Zásadní je podle ní také řešení toho, zda by se důchodový systém ve velkém přenesl do soukromých důchodových fondů. „Na jedné straně vláda říká, že může krachnout státní důchodový účet, a vedle toho, jaká je pravděpodobnost, že krachne státní účet a nekrachne soukromý penzijní fond?“ poznamenala.

Proti tomu se ohradil Jurečka, podle nějž vláda o krachu nemluví, ale zmiňuje výhled negativního deficitu rozpočtu. „Řekli jsme, že důchodový účet se kolem roku 2050 dostane do deficitu, který bude zhruba minus pět procent HDP, to by v dnešních cenách znamenalo dotovat systém 300 miliardami korun ročně,“ upřesnil s tím, že reformu chce řešit kvůli generaci lidí, kterým je čtyřicet let a méně. Pro lidi v důchodovém a předdůchodovém věku už neplánuje nic zásadního měnit.