Jurečka jednal s odboráři o reformě penzí, mluvili o předčasných důchodech i valorizaci

„Bavili jsme se o úpravě předčasných důchodů, valorizačního mechanismu. Opakovaně jsem jasně řekl, že nepočítám s tím, že bych prodlužoval důchodový věk, který je dnes jasně definován,“ řekl na brífinku po jednání Jurečka. Současnou hranici 65 let prý prolamovat nehodlá.

Koalice podle něj počítá s tím, že budou penze valorizovány o inflaci a nebudou nižší. Návrh podoby valorizací a pravidel pro předčasné důchody chce Jurečka představit do 14 dnů. Nevidí také problém v tom, aby měli odboráři svého zástupce v pracovním týmu, podobně se nejspíš zachová i v případě zástupců zaměstnavatelů.

Místopředseda odborové centrály Vít Samek označil páteční jednání za otevřené, ocenil, že Jurečka nechce zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu. Odbory možnosti mít v důchodové komisi svého zástupce určitě využijí. „Usilovali jsme o to už před rokem, v každém případě je pak takováto debata věcná a umožňuje tlumit nedorozumění,“ zdůraznil Samek.

Demonstrace před úřadem vlády

Odbory reformu důchodů kritizují. Vadí jim zvažované navyšování důchodového věku. Ve středu proti zvednutí věkové hranice na 68 let protestovali odboráři před sídlem vlády. Požadují dřívější penze pro náročné profese bez krácení pobírané částky.

Jurečka už dříve několikrát zopakoval, že reformu ještě nepředložil a uzákonění věku 68 let pro odchod do penze navrhovat nechtěl a nebude. Novelu s úpravou dřívějších důchodů pro namáhavá a riziková povolání se pak chystá předložit letos ve druhém pololetí.

Ministr už dřív Českomoravské konfederaci odborových svazů poslal dotazy, které se týkaly podoby důchodového systému. Ptal se například na to, jaký deficit považují předáci za dlouhodobě udržitelný, jaká by měla být doba pojištění pro nárok na penzi, kolik let by měl člověk trávit v důchodu či jakým způsobem by se měly zvýšit příjmy a jaké výdaje státu by se měly omezit a přesměrovat do výplat penzí.

Důchodový systém je ve schodku. Podle schváleného rozpočtu mají být příjmy z odvodů o 62,5 miliardy korun nižší než výdaje. Suma je bez mimořádné červnové valorizace kvůli inflaci, na kterou by jen pro letošek mělo být potřeba dalších 15,4 miliardy korun.

Podle expertů je v nynější podobě systém neudržitelný. Vydaná suma výrazně poroste poté, co do penze odejdou silné ročníky 70. let, takzvané Husákovy děti. Naopak lidí v aktivním věku, kteří budou na důchody přispívat, ubyde.