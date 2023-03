Nová pravidla odchodu do penze mají zohlednit průměrný věk dožití, shoduje se většina vládních stran

Po úterním jednání koaličních lídrů o důchodové reformě většina účastníků potvrzovala, že se strany na velké části penzijních změn shodly. „V mnohém jsme se výrazně posunuli, na celé řadě opatření budoucí důchodové reformy je shoda,“ prohlásil místopředseda TOP 09 Jan Jakob.

ČT zjistila, že jedním z klíčových posunů je shoda většiny vládních stran na nových pravidlech prodlužování věku odchodu do důchodu.

Lidé přicházející do penze by v ní měli strávit zhruba 21,5 roku. Vláda by každých pět let věk odchodu do penze přehodnocovala podle nových dat. „Tady panuje shoda, abychom se bavili o konkrétním čase, zmíněných jednadvacet a půl roku patřičné doby, který strávíte v důchodu,“ sdělil 1. místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček.

„Jedna z veličin, která je měřitelná a která se posuzuje, je délka důchodu, jak dlouho penzi pobíráte. To si myslím, že je objektivní a odpovídá to té mezigenerační solidaritě. Je to jeden z argumentů, který mluví pro to, aby se zvýšil věk odchodu do důchodu, protože se naštěstí prodlužuje délka dožití,“ míní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).