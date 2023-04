Mimořádné valorizace penzí by neměly mít vliv na řádná zvyšování, sdělil Jurečka

„Rozhodně platí to, že tady budou zachovány řádné valorizace, které budou minimálně odrážet plný inflační nárůst,“ zdůraznil Jurečka. U mimořádných valorizací nepředpokládá jednorázovou dávku, ale určitý příspěvek zahrnutý do měsíční penze. „Bude se chovat jinak jenom v tom, že nám nebude vytvářet navyšování výměry důchodu,“ řekl ministr.

Příspěvek by důchodci dostávali vždy do konce daného roku, tedy do řádné valorizace. Do ní se má promítat podle ministra plný růst cen za dvanáct měsíců.

Důchody se nyní zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent.

Nynější pravidla mimořádných valorizací podle Jurečky trvale posilují zejména nadprůměrné a vysoké penze. Nový princip by neměl takzvaně rozevírat nůžky mezi těmito důchodci a mezi lidmi s nízkými a podprůměrnými penzemi, podotkl.