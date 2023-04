Koalice navrhuje vyměnit mimořádné valorizace penzí za dočasnou dávku, píše Deník N

„Valorizace v mimořádném termínu bude nahrazena výplatou mimořádného dočasného příspěvku na pokrytí zvýšených nákladů, trvalá kompenzace na růst cen bude realizována vždy jednou ročně valorizací v řádném termínu,“ stojí podle Deníku N v materiálu. Server píše, že na příspěvek by měli nárok senioři, pokud by růst cen přesáhl pět procent od poslední řádné valorizace. Ta je v lednu. Lidé by o dávku nemuseli žádat, dostávali by ji pak automaticky každý měsíc do konce roku. Na začátku dalšího roku by pak následovalo běžné řádné navýšení důchodů.

O nastavení valorizací a pravidlech předčasných důchodů jednal v minulých dnech ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se zástupci opozice. Ke shodě nedošli. Jednání mají pokračovat. Změny má obsahovat důchodová novela, kterou chce ministr dodat do dvou týdnů. Důchodovou reformu by pak měly upravit další novely, které chce předložit ve druhém pololetí.

Vyplácení od července do prosince

Příspěvek by se vyplácel nejspíš v období od července do prosince. Nejdřív by se začal poskytovat od čtvrtého měsíce po měsíci, kdy růst cen přesáhl pět procent. Dávka se má vypočítat jako „šedesát procent z násobku indexu životních nákladů důchodců a průměrného důchodu“, píše Deník N. „Část příspěvku bude fixní, ve výši padesáti procent příspěvku odpovídajícího průměrnému starobnímu důchodu, zbývající část bude stanovena procentem procentní výměry důchodu odvozením od průměrného důchodu,“ uvedlo podle serveru ministerstvo práce.

Zpomalení růstu penzí a omezení předčasných důchodů navrhla už loni kvůli zadlužování státu Národní ekonomická rada vlády (NERV). Doporučovala, aby důchody v lednu rostly stejně jako do roku 2018 o třetinu růstu reálné mzdy místo poloviny. Podle dřívějších informací se na tom koalice shodla. Jurečka minulý týden novinářům řekl, že inflace by se měla v růstu penzí dál plně odrážet.

NERV radila také zpřísnit podmínky předčasných důchodů, aby se jejich počet snížil na čtvrtinu. Věková hranice pro nástup do penze se postupně zvyšuje. S ní se prodlužuje i doba, o kterou je možné jít na odpočinek dřív. Ve 30. letech se důchodový věk dostane na 65 let, předčasná penze by měla být možná o pět let dřív. Podle Deníku N materiál potvrzuje nedávné informace, že by to měly být nově tři roky a že by se předčasný důchod měl krátit výrazněji než dnes.

Prodloužit by se měla naopak povinná doba placení odvodů ze 35 na 40 let, zmiňuje server. Vláda v aktualizovaném programovém prohlášení přitom slibuje, že potřebnou dobu pro nárok na penzi zkrátí.