Ceny v českých obchodech zůstanou beze stropu, řekl Nekula. Věří v sílu konkurenční soutěže

Potraviny byly na Slovensku letos v únoru stejně jako v lednu meziročně dražší o 28,6 procenta. Meziroční míra inflace v únoru zrychlila na 15,4 procenta z lednových 15,2 procenta. Ceny potravin v Česku v únoru meziročně stouply o 23,9 procenta, v lednu to bylo o 24,8 procenta. Celkově byly spotřebitelské ceny proti loňskému roku vyšší o 16,7 procenta, růst tak zpomalil z lednových 17,5 procenta.

Osm největších maloobchodních řetězců na Slovensku od pondělí na tři měsíce stanovilo cenový strop na vybrané potraviny. Opatření se dotkne téměř čtyř set různých položek. Na těch vybraných bude označení „Protiinflační garance“ a jejich ceny prodejci zveřejní na svých webových stránkách. Nekula upozornil na to, že na Slovensku se vyjednání o cenových stropech neúčastnili zástupci zemědělců.

Další podnět na antimonopolní úřad

Nekula také řekl, že meziročně vejce v tuzemsku podle Českého statistického úřadu zdražily o 92 procent a jejich cena vzrostla nejvíce z celé Evropské unii. „Víme, že v loňském i letošním roce extrémně vzrostly ceny krmných směsí, které tvoří zhruba sedmdesát procent nákladů na produkci vajec, což se promítlo do cen,“ řekl.

Zdražení potravin v obchodech podle Nekuly ale naznačuje, že obchodníci zneužívají dominantní postavení na trhu. K vejcím uvedl, že zatímco v lednu 2022 měli zemědělci na jednom vejci přirážku dvanáct haléřů, letos v lednu mají jednu korunu. Obchodníci podle něj měli loni v lednu obchodní přirážku jednu korunu, letos je to již 2,10 koruny. „Skoro by se zdálo, že obchody mají s prodejem vajec větší náklady než zemědělci. Vypadá to, jakoby v obchodech přikrmovali nosnice na pultech obchodů,“ doplnil.

Úterního jednání meziresortní skupiny se kromě zástupců ministerstev účastnil také zástupce úřadu vlády a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle Nekuly se velká část jednání věnovala kompetencím kontrolních orgánů. „Dohodli jsme se, že dozorové orgány budou pracovní skupině pravidelně reportovat výsledky kontrol v oblasti potravin,“ řekl ministr. Za nejdůležitější úřady označil ČOI a specializovaný finanční úřad. V oblasti kvality a bezpečnosti potravin má podle něj kompetence Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).