Antimonopolní úřad prověří, kde potraviny nejvíce zdražují. Jestli u zemědělců, dodavatelů, nebo obchodníků

Zkontrolovat chce úřad ceny tří až pěti základních potravin. O těch si od prvovýrobců, zpracovatelů i obchodníků vyžádá data. Oslovení mají zákonnou povinnost je úřadu poskytnout. Pokud při tomto šetření objeví známky možného protisoutěžního jednání, nebo zneužití významné tržní síly, zahájí správní řízení. V něm mohou firmy dostat pokutu až do výše deseti procent z ročního obratu.

Zároveň ale upozornil, že samotná vysoká cena nebo nepřiměřená marže není přestupkem proti soutěžnímu právu nebo zákonu o významné tržní síle. „Úřad by musel najít důkazy o existenci kartelové dohody, nebo zneužití dominantního postavení, případně zneužití významné tržní síly vůči dodavateli směřující přímo k navýšení ceny. Vysoká cena nebo marže může být indicií, že k takovému přestupku dochází, ale v žádném případě není jednoznačným důkazem,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

„Budeme zjišťovat, jak vypadá celý vertikální řetězec, to znamená, jaké jsou náklady, marže, ziskovost v jednotlivých stupních. Na základě analýzy těchto dat zjistíme, kde je pravda v celém současném mediálním diskurzu o zvyšování cen potravin,“ řekl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna.

Zemědělci vypěstují a sklidí, potravináři zpracují a obchodníci prodávají. Konečná cena je ale oproti loňsku skoro dvojnásobná a to nejen u cukru. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže chce vědět, kdo na zdražování vydělává nejvíce.

Že jsou ceny potravin vysoké, uznávají všichni

Že jsou některé ceny potravin neúměrně vysoké, uznávají zemědělci, potravináři i obchodníci. Každý z nich ale zároveň tvrdí, že za to může někdo jiný. „My, zemědělci, máme svědomí čisté. Ceny tady určují jednoznačně řetězce, mají sedmdesát pět procent podílu na maloobchodu,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„U potravinářů to rozhodně není, protože potravináři jsou ve dvojích kleštích, za prvé musí platit zemědělci cenu za surovinu, ale z druhé strany jsou tlačeni obchodníky na to, aby dodávali za co nejnižší cenu,“ řekla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

„Sledovat se má ziskovost, aby bylo vidět, kdo na tom vydělává. Data jsou úplně jasná, prostě nejziskovější v celé vertikále jsou velcí čeští zemědělci,“ poznamenal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Prouza uvedl, že některé produkty jako například právě cukr jsou při zpracování zemědělské výroby velmi jednoduché. Naopak u másla nebo sýru se na finálním produktu mnohem více podílí zpracovatelský průmysl. Celý proces od zemědělských výrobců přes zpracovatele až po obchodníky lze podle něj sledovat například u kuřecího salámu. Výběr sledovaných produktů tedy ovlivní výsledek šetření, dodal.