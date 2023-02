Ceny potravin půjdou s jarem podle Prouzy dolů. Záleží na řetězcích, míní Agrární komora i ministerstvo

„Pevně doufám, že už to nebudou v únoru čtyři procenta, větší pokles přijde na jaře. Objeví se minimálně jarní zelenina z domácí produkce, to je věc, která každý rok snižuje cenu potravin, s jarem půjdou ceny níž,“ poznamenal k situaci v obchodech Prouza. Myslí si, že vše bude záležet také na tom, co si někteří dodavatelé potravin dovolí.

Doležal předpokládá, že ještě v únoru budou ceny potravin vysoké. Zároveň upozornil, že rozhodně není pravdou, že by je zemědělci určovali. „Jsou to přímo řetězce, ty je prodávají spotřebiteli. My máme skutečně jen deset procent podílu. Kdyby chleba zdražil o deset korun, tak cena suroviny tvoří jen málo. Řetězce v tuto chvíli mohou rozhodnout, zda bude levněji, nebo ne,“ upozornil.